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İngiltere’de vakalar artıyor: Geçici hastaneler yeniden açılacak

İngiltere’de, hastanede koronavirüs (COVID-19) tedavisi görenlerin sayısı, salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Ülkede, kapatılan geçici hastanelerin yeniden açılması kararlaştırıldı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:57
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İngiltere’de vakalar artıyor: Geçici hastaneler yeniden açılacak

İngiltere’de salgın hızlandı, can kayıpları artık gençlerde de sıklıkla görülmeye başlandı. Vaka sayılarındaki ani artışla birlikte, hastanede tedavi görenlerin sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. 617 binden fazla vaka görülen ülkede, günlük vaka sayısı ekim başından bu yana 10-15 bin civarında, can kaybı da 42 binin üzerinde. Günlük can kaybı temmuz ayından bu yana en yüksek düzeyi olan 50’nin üzerine çıktı.

Hükümet, artan vakalara yönelik bir dizi yeni önlem açıkladı. Bu önlemler kapsamında geçici sahra hastaneleri yeniden devreye girecek. Hükümetin bilimsel danışma grubu, başta Londra ve kuzeydeki şehirlerde olmak üzere salgın hastanelerinde görev alan sağlık personelinden “hazırlıklı” olmalarını istedi.

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