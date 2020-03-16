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İngiltere’de virüsten ölenlerin sayısı 35’e çıktı

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı 35’e yükseldi, Almanya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 6 bin 206 olarak açıklandı.

16 Mart 2020 Pazartesi 12:30
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İngiltere’de virüsten ölenlerin sayısı 35’e çıktı

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle İngiltere’de ölenlerin sayısı 35’e yükselirken, virüsten etkilenenlerin sayısı ülke genelinde 1395’e ulaştı.

İskoçya çevresindeki bazı okullarda yoğun temizlik çalışmaları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirilirken; Halk Sağlığı İngiltere (PHE), virüsün 2021’in bahar ayının sonuna kadar sürebileceğini ve bu süre içerisinde 7 milyon 900 bin insanın enfekte olabileceğini belirtti.

EKONOMİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Dünyada virüs sebebiyle devam eden olumsuz ekonomik gelişmeler sebebiyle de ABD Merkez Bankası (Fed) Pazar günü yaptığı açıklamada, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına indirirken, ilerleyen haftalarda en az 700 milyar dolar tutarında Hazine ve ipotekli konut kredisine dayalı tahvil alacağını bildirdi.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 13'E ÇIKTI

Almanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 6 bin 206 olarak açıklandı.

Almanya’da koronavirüsün yayılma hızı artmaya başladı. Ülke genelinde virüs teşhisi konulanların sayısı 6 bin 206’ya yükseldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13’e çıktı.

Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2 bin 493 vakanın bulunduğu bölgede, 6 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 977 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Vürtemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 886 vaka ve 4 ölü ile Bayern bölgesi geliyor. Diğer bölgelerde vaka sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti, gerekse Alman medyası vaka sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi. ü

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCovid-19Koronavirüsten Ölümler
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