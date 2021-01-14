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İngiltere’de yaklaşık 4,5 milyon hasta tedavi olmayı bekliyor

İngiltere'de 4 milyon 460 bin kişi hastanelerde tedavi sırası bekliyor. Tedavi bekleyen hasta sayısı 2007'den bu yana en yüksek seviyede.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:56
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İngiltere’de yaklaşık 4,5 milyon hasta tedavi olmayı bekliyor

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Kasım 2019 - Kasım 2020'de tedavi için hastanelerde bekleyenlerin sayılarına ilişkin bir rapor yayımladı.

2007'den bu yana en yüksek sayı

Hastanelerde tedavi sırası bekleyenlerin sayısı 4 milyon 460 bine ulaşırken, bu kayıtların tutulmaya başlandığı 2007'den bu yana görülen en yüksek "bekleyen hasta" sayısı oldu.

Ülkede, 52 haftadan fazla süredir tedavi olmayı bekleyenlerin sayısı ise 192 bin 169'a yükselerek, 2008'den bu yana en üst seviyeye ulaştı.

İngiltere'de COVID-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla risk altında olduğunu söylemişti.

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