İngiltere’de yeni başbakan bugün belli olacak

Boris Johnson’ın temmuz ayında görevden ayrılacağını açıklamasının ardından başlayan Muhafazakar Parti liderliği yarışının son aşamasında iki aday bulunuyor. Eski Maliye Bakanı, Hint kökenli Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss.



İngiliz basını ve anketler 47 yaşındaki Liz Truss’ın ülkenin yeni Başbakanı olacağına işaret ediyor. Truss, Muhafazakar Parti’nin yeni lideri seçilirse, ülke tarihinin Margaret Thatcher ve Theresa May’den sonraki üçüncü kadın başbakanı olacak.



Yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesinin oylarıyla belirlenecek yeni Başbakan, ülkede enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı durgun ve hayat pahalılığının arttığı bir ekonomiyi devralacak.



Liz Truss seçilmesi halinde krizle mücadele için hızla harekete geçeceğini ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek bir plan açıklayacağını söyledi. Truss vergi indirimine gideceği vaadinde de bulunuyor.