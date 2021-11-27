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İngiltere'de yeniden maske takma zorunluluğu getirildi

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün endişeye neden olan Omicron varyantının görülmesinin ardından yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirildi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 23:26
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İngiltere'de yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede 2 Omicron vakasının görülmesi üzerine, basın toplantısı düzenledi.

Varyantın dünyaya yayıldığını ve yayılma hızının da yüksek olduğunu kaydeden Johnson, Omicron'un "aşıların kısmen de olsa etkinliğini azaltabilecek kapsamlı bir mutasyon" olduğunu söyledi.

Johnson, "bilim insanlarına ne ile uğraştıklarını öğrenmeleri için zaman kazandıracak bazı önlemler" almak zorunda olduklarını kaydetti.

Aşı durumlarına bakılmaksızın ülkeye giren herkesin varışlarından 2 gün sonra PCR testi yaptırmaları gerekeceğini duyuran İngiliz başbakan, toplu ulaşım araçları ve marketler gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun da geri getirildiğini kaydetti.

"Geçici ve ihtiyati" önlemlerin 3 hafta sonra yeniden değerlendirileceğini bildiren Johnson, ayrıca şimdi 40 ve üstü yaşlarındakilere açık olan hatırlatıcı doz randevuların diğer yetişkinlere açılması için Aşı ve Bağışıklık Ortak Komitesi'ne başvurulduğunu belirtti.

Johnson, Noel'de geçen seneki gibi kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soru üzerine "Bu Noel'in geçen Noel'den çok daha iyi olacağına kesinlikle eminim." dedi.

Omicron varyantı

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılmıştı. Omicron'un, Delta türünden daha bulaşıcı ve mevcut aşılara da karşı dirençli olduğu değerlendiriliyor.

Yeni varyantın tespit edilmesinin ardından aralarında İngiltere ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, bazı Afrika ülkelerinden uçuşları durdurmuştu.

Son Güncelleme: 28.11.2021 01:08
Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüs
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