İngiltere’de yıllık enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 9,8’e çıkacağı yönündeydi.

İngiltere’de çekirdek enflasyon da Temmuz’da yüzde 6,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. İngiltere’de Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9,4’tü.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin verileri İngiltere’de gıda enflasyonunun da 2009 yılının Mart ayından bu yana en yüksek düzeye çıktığını gösteriyor.

Hayat pahalılığının hızla artmasında; özellikle Ukrayna Savaşı sonrası enerji maliyetlerinin yükselmesinin ve tedarik zincirlerindeki sıkıntıların büyük payı var.

İngiltere’de enerji faturalarının sonbahardan itibaren aylık ortalama 300 sterline yükselmesi bekleniyor.

Ülkede yapılan araştırmalar, ortalama maaşla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 daha az mal ve hizmet satın alınabildiğini gösteriyor.

İngiltere’de enflasyondaki artışın ise yıl boyunca sürmesi bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası 2022 sonu için enflasyon tahminini yüzde 11’den 13’e yükseltmişti.