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İngiltere’den tüm vatandaşlarına haftada 2 kez hızlı test kiti

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm vatandaşlara haftada iki kez hızlı COVID-19 testi sunulacağı duyuruldu.

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:28
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İngiltere’den tüm vatandaşlarına haftada 2 kez hızlı test kiti

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümet ekonomiyi yeniden açmak ve virüsün yeni türlerinin yayılmasını engellemek amacıyla test programını genişletti.

Buna göre, ücretsiz olarak dağıtılacak ve 30 dakikada sonuç verecek COVID-19 testi 9 Nisan'dan itibaren haftada iki kez olmak üzere isteyen tüm vatandaşlara sunulacak.

Vatandaşların eczanelerden ve sağlık merkezlerinden ulaşabileceği testler istenildiğinde posta yoluyla da gönderilebilecek.

"Çabaların boşa gitmemesi için düzenli hızlı testlerin yapılması önemli"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede "başarılı" devam eden aşı programıyla kısıtlamaları hafiflettiklerini, çabalarının boşa gitmemesi için düzenli hızlı testlerin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da her üç vakadan birinde COVID-19 belirtilerinin görülmediğine dikkati çekerek, hızlı testlerle bu vakaları tespit edip salgının yayılmasını engellemeyi ve ülkede hayatın normale dönmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Ülkede 124 milyon 147 bin 198 test uygulandı

Ülkede mükerrerler de dahil olmak üzere 124 milyon 147 bin 198 COVID-19 testi uygulandı.

Koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayılarının düşmeye devam ettiği ülkede, dün 10 kişi hayatını kaybederken 2 bin 297 yeni vaka tespit edildi.

İngiltere'de COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 31 milyon 523 bin 10'a ulaştı, bunlardan 5 milyon 381 bin 745'ine ikinci doz aşı da yapıldı.

Aşı uygulamasına 8 Aralık'ta başlayan ve şu ana kadar yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 58'ini aşılayan İngiltere, temmuza kadar tüm yetişkinlere en az ilk doz Kovid-19 aşısı yapmayı planlıyor.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüs
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