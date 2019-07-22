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İngiltere’nin AB Bakanı Alan Duncan istifa etti

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:41
İngiltere’nin AB Bakanı Alan Duncan istifa etti

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa etti. Duncan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olmuştu.

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa etti.

Duncan, Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışının tamamlanmasına saatler kala istifa etti. 

Duncan, liderlik yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı.

Duncan 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olmuştu.

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Son Güncelleme: 22.07.2019 12:56
Anahtar Kelimeler:
Alan Duncanİngiltere
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