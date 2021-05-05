İngiltere’nin ilaç düzenleyicisi: Alkol kullanımı ile Covid-19 aşılarının etkisi arasında hiçbir bağlantı yok

Ocak ayında, içki endüstri tarafından finanse edilen ve alkoliklere yardım amacıyla kurulan Drinkaware'in danışmanları da ağır içiciliğin İngiltere’de kullanılan aşıların etkinliğini azaltabileceğine dair kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Ancak, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), alkolün aşı etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıkladı. Ayrıca, İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NHS) ya da aşı üreticilerinin sağladığı verilerde böyle bir vakanın görülmediği ifade edildi.

MHRA: KANIT YOK



MHRA tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda alkol içmenin Covid aşılarının etkinliğini engellediğine dair hiçbir kanıt yok. Bu konuda endişeli olan herkese sağlık uzmanlarıyla konuşmalarını tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan MHRS’nin açıklaması, alkol kullandığı için aşı yaptırmakta tereddüt eden insanların yaptığı yoğun sosyal medya paylaşımlarının ardından geldi. Drinkaware'in insanlara aşılamadan iki gün önce ve aşı olduktan sonra iki hafta boyunca içki içmemelerini tavsiye eden açıklaması son zamanlarda geniş bir şekilde paylaşıldı ve bu da alkol ve aşıların arkasındaki bilim konusunda kafa karışıklığına yol açtı.

Bununla birlikte, uzun süre aşırı alkol tüketmenin vücudun bağışıklık sistemini baskıladığı biliniyor, ancak bu durum vücudun aşılara tepkisini azaltmasıyla bağlantılı değil.



İskoçya’da yer alan Edinburgh Üniversitesi Roslin Enstitüsü’nden araştırma görevlisi Doktor Eleanor Gaunt'a göre, AstraZeneca/Oxforf veya Pfizer/BionTech aşılarının etkinliğini henüz araştıran hiçbir çalışma yok.

RUSYA'DAN AŞI OLDUKTAN SONRA 6 HAFTA BOYUNCA ALKOL KULLANMAMA TAVSİYESİ



Ancak, Rusya’da sağlık uzmanları Aralık ayında insanlara ilk Sputnik V dozlarından iki hafta önce veya altı hafta sonra alkol kullanmamalarını tavsiye etti. Rus tüketici güvenliği ajansı Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova bir radyo programına verdiği demeçte alkol alımının aşıdan en az 2 ay önce bırakılması gerektiğini belirtti.



Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikovaise 21 gün arayla iki doz halinde yapılan aşının etkili bir koruma sağlaması için 42 gün alkol ve bağışıklık sistemini bastırıcı maddelerden uzak durulmasını önerdi. Popova ayrıca alkolün yanı sıra sigaranın da kullanılmaması gerektiğini çünkü sigaranın akciğerleri tahriş ettiğini ve bağışıklık sistemini zayıflattığını açıkladı.

NTV