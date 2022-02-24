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İngiltere’nin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlar açıklandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’ya saldırı düzenleyen Rusya’ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı. Rus bankaları, Londra’nın finans sisteminden çıkartıldı

24 Şubat 2022 Perşembe 20:46
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İngiltere’nin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlar açıklandı
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’ya saldırı düzenleyen Rusya’ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı. Rus bankaları, Londra’nın finans sisteminden çıkartıldı

Boris Johnson’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Putin, “imparatorluğun fethine inanan kanlı bir saldırgan” Rusya Ukrayna’nın kan lekesini asla ellerinden temizleyemeyecek.

Putin ne yaparsak yapalım her zaman komşusuna saldırmaya kararlıydı.

100’den fazla kişi, kuruluş ve bağlı ortaklığa yaptırım uygulanacak. Rus Havayolu Aeroflot İngiltere’de yasakla karşı karşıya kalacak.

Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak. Rusya’nın sterline erişimi engellenecek.

Rus devlet ve özel şirketlerinin İngiltere’de para toplaması, menkul kıymetleriyle işlem yapması ve borç vermesi yasaklanacak. 100’den fazla Rus kuruluşuna yeni yaptırımlar uygulanacak.

Rusya’ya bir dizi ileri teknoloji ihracatının yasaklanması için mevzuat çıkarılacak

İngiltere SWIFT konusunda bir adım atmadı. Rus vatandaşlarının banka hesaplarında tutabilecekleri mevduat miktarını sınırlanacak.

SWIFT ödeme sistemine erişimini kapatmak için G7 ve NATO müttefikleriyle birlikte görüşecek ve çalışacak yasalar çıkarılması planlanıyor.

İngiltere ayrıca, Belarus’a karşı tüm yaptırım önlemlerini de genişletmeye çalışacak.

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