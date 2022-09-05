Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler

İngiltere’nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere’nin yeni başbakanı belli oldu. Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da istifa etmesinin ardından bugün Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın yeni başbakan olduğu duyurulurken, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçildiği açıklandı.

05 Eylül 2022 Pazartesi 14:50
549 Okunma
İngiltere’nin yeni başbakanı belli oldu


İngiltere’de 7 Temmuz’da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson’ın yerine geçen isim belli oldu.

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sona ererken, oylama sonucunda Liz Truss’ın yeni başbakan olduğu duyuruldu.

Açıklanan oylama sonucu sonrasında Liz Truss, Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi olan "10 Numara"da göreve başlayacak.

47 yaşındaki Liz Truss, 2015 seçimlerinden bu yana Muhafazakar Parti'nin dördüncü başbakanı oldu.

İngiltere’de Muhafazakar Parti, genel seçimler sonrasında Avam Kamarası’nda çoğunluğa sahip olduğu için, parti lideri aynı zamanda başbakan oluyor.

Boris Johnson’ın 7 Temmuz’daki istifasının ardından Muhafazakar Parti milletvekilleri yeni lider için oylama gerçekleştirmiş, altı adayla başlayan yarışta son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak kalmıştı.

BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

5 Temmuz günü İngiltere’de başlayan siyasi kriz, 7 Temmuz günü Başbakan Boris Johnson’ın istifası ile sona erdi.

Kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası "parti kontrolünü kaybettiği" için görevi bırakma çağrısı yapılan Johnson için süreci başlatan başbakana yakın iki bakanın istifası olmuştu.

Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, istifa mektupları ile kabinedeki görevlerinden ayrıldıklarını açıklarken, Sunak istifa mektubunda, "İngiltere halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor" demişti.

TACİZ SUÇLAMASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a yakın iki ismin istifalarını tetikleyen durum ise Johnson'ın tacizle suçlanan parti yöneticisi Chris Pincher hakkında hata yaptığını kabul etmesi olmuştu.

Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yönetici yardımcısı Chris Pincher hakkında çıkan taciz iddiaları üzerine görevinden istifa etmiş, Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanmıştı.

PARTİ SKANDALI YAŞANMIŞTI

Johnson'ın başbakanlığı bırakma noktasına gelmesinde son olarak ise corona virüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Ofisi'nde kendisi için verilen doğum günü etkinliğine katıldığını kabul etmesi olmuştu.

Hükümeti tarafından konulan kuralları çiğneyen Johnson, para cezasına çarptırılmış, başbakan uzun süre reddettiği olayla ilgili kamuoyundan özür dilemişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
Erkeklerin özel bölgelerindeki kılları şekillendiriyor
Erkeklerin özel bölgelerindeki kılları şekillendiriyor
Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem
Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim