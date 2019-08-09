Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

İngiltere’ye inen uçak karantinaya alındı

09 Ağustos 2019 Cuma 15:52
İngiltere’ye inen uçak karantinaya alındı

Fransa’nın başkenti Paris’ten İngiltere’nin liman kenti Manchester’a inen bir yolcu uçağı karantinaya alındı. Flybe’ye ait BE3122 sefer sayılı uçakta kadın bir yolcunun rahatsızlanmasından dolayı “tedbir” amaçlı olarak uçağın karantinaya alındığı belirtildi.

Uçakta 107 yolcu olduğu açıklanırken Flybe yetkilileri, “Tedbir amaçlı olarak Manchester’a gelen uçak karantinaya alındı. İngiliz Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer konuyla ilgileniyor” duyurusunu yaptı.

Kontrollerden 2 saat sonra uçaktaki yolcular terminale götürüldü. İngiliz The Sun gazetesine konuşan yolcular, “Zaten Paris’ten rötarlı kalkış yapmıştık. Manchester’a indiğimizde hasta bir yolcu olduğu söylendi ve bizi uçakta tuttular. 2 saat boyunca uçakta bekledik ve bize karantinaya alındığımız söylendi. Uçaktaki mürettebat iletişim bilgilerimizi aldı” açıklamasını yaptı.

Flybe resmi olarak yaşananları doğrularken, “Önlem amaçlı olarak yolcuları uçakta tuttuk. Yolcuların bilgisini almamızın sebebi olası bir hastalık durumunda yolcularımızla hızla iletişime geçmekti” ifadesini kullandı. Yetkililer uçakta rahatsızlanan kadın hakkında bir açıklama yapmadı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de 'süper tayfun' için kırmızı alarm: Şanghay'da binlerce kişi tahliye edilebilir
Çin'de 'süper tayfun' için kırmızı alarm: Şanghay'da binlerce kişi tahliye edilebilir
Rusya'nın 'avcı drone'undan ilk görüntü
Rusya'nın 'avcı drone'undan ilk görüntü
Sanders'ın seçim vaadi: UFO'larla ilgili bilgi paylaşmak
Sanders'ın seçim vaadi: UFO'larla ilgili bilgi paylaşmak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim