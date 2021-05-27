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İngiltere’ye kaçak göçmen girişinde rekor artış

Manş Denizini geçen kacak göçmen sayısı gecen yıla göre ikiye katlandı. İngiltere Suç Dairesi raporuna göre, 2020’de kaçak göçmen sayısı yaklaşık 9 bin iken bu sayı bu yıl 15 bini bulacak.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:44
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İngiltere’ye kaçak göçmen girişinde rekor artış

İngiltere'ye kaçak göçmen girişinde artış yaşanıyor. Telegraph'ın haberine göre uluslararası suç çeteleri, büyük kârlar ve kolay olması nedeniyle kaçak göçmenleri taşımaya ağırlık verdi. Bu nedenle İngiltere’ye ulaşan kaçak göçmen sayısı ikiye katlandı.

Kaçakçı çeteler Dover Boğazı'ndan uzaktaki daha küçük limanları seçiyor ve daha büyük tekneler kullanıyor.

Ulusal Suç Dairesi (NCA) raporuna göre rakamlar ikiye katlanırken, 2020'de görülen 8.713 kaçak göçmen sayısının yılın tamamında 15 bin rakamına ulaşması bekleniyor.

Bu rakam 2019’un 5 katı ve 2018’in ise 30 katı olarak göze çarpıyor.

Ulusal Suç Dairesi , COVID-19 seyahat kısıtlamalarıyla yük ve demiryolu trafiğinde artan sınır güvenliği nedeniyle geçen yılın Mart ayından bu yana deniz geçişlerinin arttığını açıkladı.

Suç Dairesi, kaçak göçmenlerin suçlular tarafından sömürülme ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Personel kıtlığı uyarısı 

Konunun uzmanları limanlardaki personel kıtlığı nedeniyle İngiltere'nin sınırlarının yasadışı göçmenlere açık bırakıldığı uyarısında bulunuyor.

NCA'ya göre kaçak göçmenlerin çoğu Afganistan, Eritre, İran, Irak ve Sudan'dan gelenlerden oluşuyor.

En çok kullanılan rota 

Kaçakçılık çeteleri göçmenleri Akdeniz'den Avrupa'ya taşırken kısıtlamaların ardından en çok Libya veya Tunus'tan İtalya'ya yönelen bir rota kullanıyor.

Yeni kriterler getirildi

Yasadışı göçmenlere sığınma hakkı verilse bile Birleşik Krallık'a yerleşme hakları reddediliyor.

Yalnızca  iltica edenlere "geçici koruma statüsü" verilecek.

Bu da Birleşik Krallık'tan çıkarılıp çıkarılmama konusunda düzenli olarak yeniden değerlendirilecekleri, sınırlı aile birleşimi haklarına sahip oldukları ve yoksulluk kriterleri taşımadıkça yardımlara erişemeyecekleri anlamına geliyor.

İngiltere’ye yalnızca savaş bölgelerinden resmi mülteci programları yoluyla veya zulümden kaçmak için meşru yollardan gelenler süresiz kalma iznine sahip olacak.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKaçak Göçmen
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