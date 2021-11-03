Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
banner107

İnsan eti tadında vegan burger üretildi

İsveç merkezli bitki bazlı protein üreticisi Oumph, insan eti tadında bitki bazlı, vegan burger üretti.

03 Kasım 2021 Çarşamba 10:28
81 Okunma
İnsan eti tadında vegan burger üretildi
banner108

Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'da ticaret yapan firma, söz konusu burgeri Cadılar Bayramı için bir kereye mahsus olmak üzere ürettiğini açıkladı.

Şirket, pazar günü yaptığı açıklamada burgerlerin üretiminin Cadılar Bayramı’ndan sonra durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada "Durdurulmasaydı bu ürkütücü olurdu" ifadelerine yer verildi.

İnsan eti fikri ürkütücü olsa da firma aslında bu hamleyle hayvanlardan yapılan ürünlerin kökenini sorgulatmayı amaçladı.

Oumph'un kurucu ortağı Ankan Linden, bu burgerin merak uyandırmasını ve biraz da iğrendirmesini beklediğini söyledi. Linden, fikrin insanları rahatsız etmeyi amaçladığını vurguladı.

Öte yandan söz konusu burgerin üretimi başka bir soruyu gündeme getirdi: Üretici firma, insan etinin tadını nasıl biliyor? Instagram’da bir kullanıcının bu yöndeki sorusuna cevap veren Oumph, "Araştırmak için sayısız saat harcadık" açıklamasında bulundu.

"Bunun çılgınca olduğunu biliyorum" diyen Linden, şefin hiçbir zaman gerçek insan etini tatmadığını vurguladı:

Günün sonunda kimse ölmeyecek ve kimse hapse girmeyecek.

Smithsonian Enstitüsü’nün resmi dergisi Smithsonian Magazine editörü Rachel Nuwer, daha önce insan etinin tadını araştırmıştı. 

Nuwer, insanın kas dokusunun bileşenlerini domuz ve sığır etiyle karşılaştırdığı soruşturmasının ardından bu etin sığır eti gibi göründüğü ama tadının domuz eti veya dana etine daha çok benzediği sonucuna varmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dört mevsime veda!
Dört mevsime veda!
İngiltere’den yeni araştırma: Aşısızların hayatını kaybetme oranını açıkladılar
İngiltere’den yeni araştırma: Aşısızların hayatını kaybetme oranını açıkladılar
İngiltere’de son 24 saatte 293 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere’de son 24 saatte 293 kişi yaşamını yitirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim