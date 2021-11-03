İnsan eti tadında vegan burger üretildi

Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'da ticaret yapan firma, söz konusu burgeri Cadılar Bayramı için bir kereye mahsus olmak üzere ürettiğini açıkladı.

Şirket, pazar günü yaptığı açıklamada burgerlerin üretiminin Cadılar Bayramı’ndan sonra durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada "Durdurulmasaydı bu ürkütücü olurdu" ifadelerine yer verildi.

İnsan eti fikri ürkütücü olsa da firma aslında bu hamleyle hayvanlardan yapılan ürünlerin kökenini sorgulatmayı amaçladı.

Oumph'un kurucu ortağı Ankan Linden, bu burgerin merak uyandırmasını ve biraz da iğrendirmesini beklediğini söyledi. Linden, fikrin insanları rahatsız etmeyi amaçladığını vurguladı.

Öte yandan söz konusu burgerin üretimi başka bir soruyu gündeme getirdi: Üretici firma, insan etinin tadını nasıl biliyor? Instagram’da bir kullanıcının bu yöndeki sorusuna cevap veren Oumph, "Araştırmak için sayısız saat harcadık" açıklamasında bulundu.

"Bunun çılgınca olduğunu biliyorum" diyen Linden, şefin hiçbir zaman gerçek insan etini tatmadığını vurguladı:

Günün sonunda kimse ölmeyecek ve kimse hapse girmeyecek.

Smithsonian Enstitüsü’nün resmi dergisi Smithsonian Magazine editörü Rachel Nuwer, daha önce insan etinin tadını araştırmıştı.

Nuwer, insanın kas dokusunun bileşenlerini domuz ve sığır etiyle karşılaştırdığı soruşturmasının ardından bu etin sığır eti gibi göründüğü ama tadının domuz eti veya dana etine daha çok benzediği sonucuna varmıştı.