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'İnsan yiyen' dişi kaplana Calvin Klein parfümlü tuzak

Hindistan'da insan yemekle suçlanan ve hakkında 'vur' emri bulunan dişi kaplanı bir türlü yakalayamayan yerel yetkililer, büyük kedileri cezbettiği söylenen Calvin Klein'ın 'Obsession' parfümüyle tuzak kurmayı değerlendiriyor.

12 Ekim 2018 Cuma 21:59
'İnsan yiyen' dişi kaplana Calvin Klein parfümlü tuzak

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde 13 kişiyi öldürmekle suçlanan bir dişi kaplanı ölü ya da diri yakalamak için bir aydır yürütülen seferberlik sonuç vermezken, alışılmadık bir 'silahın' devreye girmesi gündemde.

Devriyeler, kızılötesi kameralar ve hatta filler dişi kaplanının yerini bulamazken, yerel yetkililer çareyi Calvin Klein'ın 'Obsession' parfümünde arıyor.

AFP'ye konuşan orman idaresi yetkilisi A.K Mişra, "Birisi bize Calvin Klein parfümünü kullanarak kaplanı tuzağa düşürmemizi tavsiye etti. Bir yetkilimiz de parfümü satın aldı" diyerek ekledi:

"Böyle bir denemede bulunabiliriz, ama henüz karar vermedik."

2013 yılında ABD'deki bilim insanları, Calvin Klein modaevinin 'Obsession For Men' isimli parfümünün büyük kedileri cezbettiğini saptamıştı.

Büyük kedileri kendinden geçiren ise 'Obsession'ın içerdiği misk kedisi dışkısına dayanan sentetik bir aroma.

Hindistan medyası da daha önce Tamil Nadu eyaletinde 'Obsession' kullanılarak bir kaplanın tuzağa düşürüldüğünü yazdı.

Diğer yandan insan yiyen dişi kaplana yerel halk 'yeryüzü' anlamına gelen 'Avni' adını taktı.

Geçen yıl 5 köylüyü öldürdüğü söylenen, 2016'daki 8 ölümün de sorumlusu olduğuna inanılan Avni için yargıdan "Görüldüğü yerde vurulabilir" kararı da çıktı.

Hayvan hakları savunucularının kararı iptal çabaları, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Geçen hafta motorlu araçların giremediği sık ormanlık alanda üzerine binilerek arama faaliyetine çıkarılan 5 filden biri yoldan sapıp bir kadını ezerek öldürmüştü.

Dünyadaki kaplan nüfusunun yarısından fazlası Hindistan'da yaşıyor. 2014'te Hindistan'da 2226 kaplan sayılmıştı.

Kaplanlar genelde insanlara saldırmıyor, ama uzmanlar kaplanların insan etini tatmaları halinde lezzetli bulmaya başlayabilecekleri görüşünde.

Hayvan hakları savunucularına göreyse yaşam alanları yok edilen kaplanların insanlarla daha sık karşı karşıya gelmesi ya da insanların kaplanların koridorlarına girmesi, saldırılara yol açıyor.

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