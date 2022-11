İnsandan insana bulaşıyor, Dünya Kupası'ndan yayılabilir

Dünya, koronavirüsten sonra yeni bir salgın yaşanmasından korkuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanlar, koronavirüsün daha ölümcül bir akrabası olan “deve gribi” (MERS) virüsünün yayılabileceğinden endişe ediyorlar. Katar'da son 10 yılda onlarca insanın ölümüne yol açan hastalığın, ülkeye gelen taraftarlar nedeniyle dünyaya yayılabileceği ve yeni bir pandemiyi tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Develer virüsün doğal konağı olarak düşünülürken turistlere memeli hayvanlara dokunulmaması çağrısı yapıldı.

SEKİZ POTANSİYEL ENFEKSİYON RİSKİNDEN BİRİ

Bilim insanları, MERS'i teorik olarak dört haftalık turnuva sırasında ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel 'enfeksiyon riskinden' biri olarak listeledi. Covid-19 ve maymun çiçeği ise en olası iki tehdit olarak gösterildi. New Microbes and New Infections dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, Dünya Kupası'nın 'kaçınılmaz olarak bulaşıcı hastalık riskleri oluşturduğunu' vurguladı.

"VİRÜSÜ DİĞER ÜLKELERE TAŞIYABİLİR"

DSÖ Seyahat Sağlığı İşbirliği Merkezi'nde bir epidemiyolog olan Profesör Patricia Schlagenhauf ve Suudi Arabistan'daki Johns Hopkins Aramco Healthcare'de bulaşıcı hastalık danışmanı olan meslektaşları Jaffar Al-Tawfiq ve Fransa'daki Aix Marseille Üniversitesi'nden Philippe Gautret, bu durumun özellikle Katar ve komşu ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar Katar'a giden çok sayıdaki taraftar nedeniyle hastalığın dünyanın diğer ülkelerine yayılabileceği konusunda uyarılarda bulundu.