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İnsanların Arktik’i işgali kutup ayılarında yamyamlığı artırıyor

Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan bölgede, yani Arktik’te, küresel ısınma ve doğal gaz ve petrol arayışı nedeniyle kutup ayılarının avlanma alanlarının yok olması kutup ayılarında yamyamlık vakalarını artıyor. Rus bilim insanı bu yüzden gelecekte kutup ayılarının soyunun tükenmesi tehlikesine dikkat çekti.

05 Mart 2020 Perşembe 21:07
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İnsanların Arktik’i işgali kutup ayılarında yamyamlığı artırıyor

Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan bölgede, yani Arktik’te, küresel ısınma ve doğal gaz ve petrol arayışı nedeniyle kutup ayılarının avlanma alanlarının yok olması kutup ayılarında yamyamlık vakalarını artıyor. Rus bilim insanı bu yüzden gelecekte kutup ayılarının soyunun tükenmesi tehlikesine dikkat çekti.

Guardian’da yer alan habere göre Arktik’te yaşayan kutup ayılarında, avlanma alanlarının işgali ve küresel ısınmadan dolayı yamyamlık vakaları artış gösteriyor.

Moskova Semertsov Ekoloji ve Evrim Enstitiüsü’nde kutup ayıları alanında uzmanlaşan Ilya Mordvintsev, “Kutup ayılarının birbirini yemesi uzun süredir var olan bir durum, ancak geçmişte çok nadir rastlanan yamyalık vakaları şu anda çok sık gerçekleşiyor” açıklamasını yaptı.

KUTUP AYILARININ SOYU TÜKENEBİLİR

St. Petersburg’da konuyla ilgili bir sunum yapan  Mordvintsev, sorunun temel kaynağınn kutup ayılarının baslenme kaynaklarının tükenmesi olduğunu vurguladı. Erkek kutup ayılarının dişilere pençeleriyle saldırarak öldürdüğünü aktaran Rus bilim insanı, bu yüzden kutup ayılarının sayısında ciddi bir azalma olabileceğine vurgu yaptı.

İNSANLAR KUTUP AYILARININ ALANINI İŞGAL EDİYOR

Diğer taraftan Mordvintsev, yamyamlık vakalarının artmasını Arktik’te çalışan insan sayısının artmasına bağladı. Buradaki doğal gaz ve  petrol işçileri ve savunma bakanlığı çalışanlarının kutup ayılarının habitatını bozduğunu ve onların avlanma alanlarını işgal ederek, hayvanları  huzursuz ettiğini sözlerine ekledi.  

Eskiden Of Yarımadası’ndan Barents Denizi’ne kadar olan bölgede kutup ayılarının avlandığını, şimdi ise bölgenin LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) gemileriyle işgal edildiğini açıklayan Mordvintsev, bu durumun aynı zamanda bölgedeki buzulları kırdığını ve ekosisteme zarar verdiğini vurguladı.  

Halihazırda zengin bir petrol ve doğal gaz ihracatçısı olan Rusya, Arktik’teki LNG çıkarmak için faaliyet yürütüyor ve burada bir askeri üssü bulunuyor.

Diğer bir Rus bilim insanı Arktick ve Antarktik Araştırma Enstitüsü’nden  Vladimir Sokolov ise kutup ayılarında görülen problemlerin büyük ölçüde; anormal artan hava sıcaklıklarından kaynaklandığını düşünüyor.
Anahtar Kelimeler:
Kutup Ayıları
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