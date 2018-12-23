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İnsanların en fazla yalnızlık çektiği yaş aralıkları tespit edildi

23 Aralık 2018 Pazar 13:09
İnsanların en fazla yalnızlık çektiği yaş aralıkları tespit edildi

insanları, insanın kendini en çok yalnız hissettiği üç dönemi belirledi.Uzmanlar, 27 ila 101 yaş arasındaki katılımcıların psikolojik durumunu analiz etti. İnsan 'terkedildiği' hissine kapılıyor mu sorusuna yanıt bulmak için üç  anket türü kullanıldı. Uzmanlar, yalnızlıkhissinin gerçek bir toplumsal çevreye bağlı olmayabileceğini de vurguladı. 

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Katılımcılarda yalnızlık hissinin en fazla arttığı dönemler 27-30, 55-60 ve 80 yaş aralıkları olduğu görüldü.

Uzmanlar, ilk yaş grubundaki insanların seçtikleri hayat yoluna eleştirel yaklaştıkları, kendilerini akranlarıyla kıyaslama eğiliminde oldukları ve bu yüzden çevrelerindeki insanlardan ‘uzak durduklarını’ belirledi.

İkinci yaş grubunda ise, 55 yaşından sonra insanların ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştıkları ve kendilerini izole hissettiklerini tespit etti.

Uzmanlara göre, 80 yaşından sonraki yalnızlık hissi ise yakın akraba ve arkadaş kayıplarından kaynaklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İnsanYalnizlik
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