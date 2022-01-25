Künye
Kıbrıs 8
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

İnsanoğlunda bir darbe de Mars'tan geldi...

Bilim insanlarının daha önce Mars yüzeyinin altında sıvı halde tespit ettiği su büyük ihtimalle yanılsamadan ibaret.

25 Ocak 2022 Salı 20:09
50 Okunma
İnsanoğlunda bir darbe de Mars'tan geldi...
banner108

Gökbilimciler 2018'de gezegenin güney kutbunda parlak radar yansımaları gözlemlemişti. O dönemde bu yansımaların yüzey altındaki sıvı suya işaret ettiği düşünülmüştü.

Ancak ABD'deki Texas Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bu radar yansımalarının muhtemelen bir "serap" olduğunu ortaya koydu.

Araştırma ekibi, gözlemlenen yansımaların aslında buzun altında gömülü, volkanik kayalar olduğunu savunuyor.

Gezegenbilimci Cyril Grima, "Suyun yüzeye bu kadar yakın olması için hem çok tuzlu bir ortama hem de güçlü ve yerel olarak üretilen bir ısı kaynağına ihtiyacınız var" diye konuştu:

"Ancak bu bizim istediğimizle uyuşmuyor. Bu bölgeyi biliyorum."

Araştırma sırasında Mars'ın radar haritasına tüm gezegeni saran, hayali bir buz tabakası eklendi. Çünkü ekip, gezegenin diğer bölgelerindeki jeolojik özelliklerin yaklaşık 1,6 kilometrelik buz tabakası altında radarda nasıl görüneceğini öğrenmek istiyordu.

Bunun ardından 2018'de görülenlerle aynı parlak yansımalar, Kızıl Gezegen'in farklı enlemlerindeki birçok noktada ortaya çıktı.

Ekip bu yansımaların oluştuğu noktaların volkanik ovaların konumlarıyla eşleştiğini fark etti.

Bu da demir açısından zengin lav akıntılarının su zannedilebilecek, benzer yansımalara sahip kayaçlar oluşturduğu anlamına gelebilir. Öte yandan yansımalara dair tek olası açıklama bu değil.

Grima, "Kurumuş nehir yataklarındaki madenler de bir diğer olasılık" ifadelerini kullandı:

"Her iki durumda da bunların ne olduğunu bulmak, Mars'ın tarihiyle ilgili önemli soruları yanıtlayabilir."

Hakemli bilimsel dergi Geophysical Research Letters'ta yayımlanan araştırmanın bulguları hayal kırıklığı yaratmış gibi görünse de aslında bilim insanları umutlu.

Grima "Güney kutbunun altında hapsolmuş sıvı su yok ama kutuplardaki kalın tabaka da dahil olmak üzere Mars'ta bol miktarda su buzu var" dedi:

"Yeni çalışma, Mars'ın geçmişte daha ıslak olduğuna işaret ediyor."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok
Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok
Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı
Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı
Robot süpürge otelden firar etti
Robot süpürge otelden firar etti
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim