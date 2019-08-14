İnsansız Hava Araçları Suriye’nin kuzeyinde göreve başladı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgede, İnsansız Hava Araçlarının görev icra etmeye başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bölgede TSK’ya ait İnsansız Hava Araçları (İHA) görev icra etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG varlığını sona erdirecek “Güvenli Bölge” için 6 kişilik Amerikalı heyetle Şanlıurfa’da görüşmelere başlanmıştı.

Türkiye, terörist saldırıların önlenmesi için Barış Koridorunun 40 kilometre olmasında ısrarcı. Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden çıkarılması ve ağır silahlarına el konulması da Ankara’nın olmazsa olmazı.

Barış Koridorunun oluşturulmasıyla bölge, teröristlerden arındırılacak. Sonraki aşama ise Suriyelilerin evlerine dönmesi.

(BRT/TRT)