Instagram'da 1000 dolara bebek satmaya çalışan çete üyeleri yakalandı

Cava polis söcüsü Frans Barung Mangera, gözaltına alınan şebeke üyelerinin Instagram hesabının sahibi 29 yaşındaki bir adamla, siteye fotoğrafları koyan 22 yaşındaki bir kadın ve bir ebe olduğunu söyledi.

Bu kişilerin, Endonezya'daki çocuk koruma yasaları uyarınca 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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Polise göre, şebeke üyeleri kapatılan Instagram hesaplarında özellikle genç ve evlenmemiş hamile kadınlara danışmanlık hizmeti verdiğini ve 'aile sorunlarına' çözümler ürettiklerini söylüyordu.