Instagram'da stalk yapanlara bir darbe daha!

Instagram geçtiğimiz haftalarda uygulama içerisindeki etkinlik sekmesini kullanımdan kaldırdı ve stalk yapanları üzdü. Kısa süre önce stalk yapanlara bir darbe daha geldi ve üye girişi yapmadan profillere erişim sağlamak kısıtlandı. Instagram tüm bu özellikleri kaldırsa da üçüncü parti yazılımlarla kullanıcılar bu değişiklikleri aştı ancak şimdi de üçüncü parti uygulamalar kaldırılıyor...