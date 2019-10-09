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Instagram'ın yeni güncellemesi: Karanlık mod!

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram yeni özelliği olan karanlık modu kullanıcılarının beğenisine sundu. Ancak bu özelliği herkes kullanamayacak çünkü telefonunda ve işletim sisteminde karanlık mod bulunmayan akıllı telefon kullanıcıları bu özelliği aktif edemeyecek. Milyonlar merak ediyor: Instagram karanlık mod nasıl yapılır? İşte İOS ve android için Instagram güncellemesi...

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:59
Instagram'ın yeni güncellemesi: Karanlık mod!

Instagram bu kez işletim sistemlerinde bulunan bir özelliğe ayak uydurdu. Telefonunun Ayarlar bölümünde karanlık mod özelliği bulunanlar haberimizde bulunan ayrıntılardan faydalanarak Instagram’ın karanlık mod güncellemesini kullanabilecek.

INSTAGRAM KARANLIK MOD ANDROİD İÇİN NASIL YAPILIR?

Google Play Store'u açın,
Sol üstteki 3 çizgiye dokunun,
“Uygulamalarım ve oyunlarım” menüsüne gidin,
Instagram'ı bulun ve dokunun,
Açılan sayfayı aşağıda doğru kaydırın,
Beta sürümüne katılma yazısını görünce “Katıl” butonuna dokunun,
Maksimum 20 dakika kadar beklemeniz gerekecek.
Ardından tekrar “Uygulamalarım ve oyunlarım” menüsüne gidin,
Instagram'ı bulun ve dokunun,
Güncelleme geldiğini göreceksiniz,
“Yükle” butonuna basın,
Instagram artık Android'in karanlık moduna uyum sağladı.
Telefonunuzun ana Ayarlar menüsüne gidin,
Arama bölümüne Gece Modu ya da Karanlık Mod yazın,
Çıkan ayarlardan Gece modunu açın,
Instagram uygulamasını açın ve karanlık modda kullanın.

INSTAGRAM KARANLIK MOD İOS İÇİN NASIL YAPILIR?

iOS 13.0 ve daha yeni bir sürümün kullanıcısı olmanız gerekiyor,
Ayarlar menüsüne gidin,
Ekran ve parlaklı seçeneğine dokunun,
Açılan menüde Koyu Mod'u seçin,
Instagram'ı açın,
Karanlık modun keyfini çıkarın

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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