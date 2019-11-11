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Instagram’dan yeni ‘beğeni’ adımı

Instgram Beğenileri gizleme özelliğini Amerika Birleşik Devletleri'nde de test etmeye başladı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 10:40
Instagram’dan yeni ‘beğeni’ adımı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan ve 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Instagram 'like'ları (beğenileri) kaldırmakta kararlı gözüküyor. 

Al Jazeera'de yer alan habere göre, platform Nisan ayından bu yana 6 farklı bölgede test etmeye başladığı beğenisiz Instagram için ABD'de de çalışmalara başladı. 

Açıklama en yetkili isim CEO Adam  Mosseri'den  geldi. Moseri, söz konusu politikanın ana nedeninin platformu çok daha az rekabetçi hale getirmek olduğunun altını çizdi. 

Test versiyonunda kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini görebilirken, başkalarının paylaştığı fotoğrafların beğeni rakamlarını göremiyor. 

Instagram'ın en fazla kullanıldığı ülkelerden birisi olan ABD'de bu testin başlaması platformun bu projeyi oldukça ciddiye aldığı yolunda yorumlanıyor. 

Söz konusu özellik Nisan ayında Kanada'da test edilmeye başlanmış, Haziran ayında ise  İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bazı kullanıcılar için kullanıma açılmıştı. 

TAKİPÇİ RAKAMLARI, PROFİL RESMİNİN ALTINDA DEĞİL 

Öte yandan test versiyonunda takipçi rakamları da mevcut versiyonda olduğu gibi kullanıcının profil resminin altında değil istatistikleri içeren ayrı bir bölümde bulunabiliyor.

Instagram, söz konusu denemeyi, beğeni sayılarının, insanların kendilerini başkalarıyla kıyaslayarak kötü hissetmelerine yol açtığı ve bu durumun başta genç yaştakiler olmak üzere kullanıcıların ruh sağlığını olumsuz etkilediğine yönelik eleştiriler üzerine başlatmıştı.

Facebook, Instagram'ı 2012'de 1 milyar dolar karşılığında satın alarak bünyesine katmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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