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Intel CEO'su: Çip krizi birkaç yıl daha sürebilir

Intel CEO'su Pat Gelsinger, küresel çip tedarik sıkıntısının birkaç yıl daha sürebileceği uyarısı yaptı. Krizden birçok sektör olumsuz etkileniyor.

01 Haziran 2021 Salı 10:18
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Intel CEO'su: Çip krizi birkaç yıl daha sürebilir

Koronavirüs salgını sürecinde hem üretim sıkıntıları hem de elektronik ürünlerde yaşanan talep patlaması nedeniyle çip krizi gündeme geldi.

Intel CEO'su Pat Gelsinger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yarı iletkenlerdeki küresel sıkıntının çözümünün birkaç yıl daha alabileceğini söyledi.

Gelsinger, koronavirüs salgını döneminde evden çalışmanın bu alandaki tedarik zincirlerine büyük bir yük getirdiğini belirtti.

Nisan ayında Washington Post'a konuşan Gelsinger, ABD'deki otomobil fabrikalarındaki eksikliği gidermek için 6 ila 9 ay içerisinde çip üretimine başlamayı planladıklarını açıklamıştı.

Neredeyse tüm elektronik cihazlarda kullanılıyor

Çip, bir yarı iletken malzeme üzerine yüksek teknoloji kullanılarak elektronik devrelerin basılması olarak tarif ediliyor. Günümüzde elektrikle çalışan hemen hemen bütün cihazlarda çip kullanılıyor.

Kredi kartlarında, telefonlarda, ev elektroniğinde, tabletlerde, bilgisayarlarda ve otomobillerde çipler yer alıyor.

Otomotivde başlayarak elektronik sektörüne sıçrayan küresel çip tedariki sorunu giderek büyürken, Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA) ile Boston Consulting Group'un raporuna göre, çip talebinin karşılanması için gelecek 10 yılda Ar-Ge ve sermaye harcamalarına yaklaşık 3 trilyon dolarlık yatırım yapılması gerekiyor.

Fitch: Çip sıkıntısı otomobil üretiminin yüzde 5'ine mal olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çapta yaşanan çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olacağını bildirmişti.

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