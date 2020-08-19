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Internet Explorer kapatılıyor

Microsoft, 25 yıllık tarayıcısı Internet Explorer’e olan desteğini gelecek yıl tamamen sonlandıracağını açıkladı. Şirket, tarayıcının 17 Ağustos 2021'de biteceğini söyledi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:57
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Internet Explorer kapatılıyor

Bilgisayar devi Microsoft, uzun zamandır kullanımdan kaldırmayı değerlendirdiği 25 yıllık tarayıcısı Internet Explorer’e olan desteğini gelecek yıl tamamen sonlandıracağını açıkladı.

Kararı yayınladığı bir blog yazısında duyuran şirket, diğer 365 uygulama ve servisinin de tarayıcıya olan desteğini gelecek yıl çekeceğini belirtilirken, Chrome için Google tarafından geliştirilen ve Chromium açık kaynak yazılımına dayanan Microsoft Edge'in Internet Explorer’in yerini alacağı da ifade edildi.

Ancak Chromium'u kullanmayan Edge'in eski sürümü de Mart 2021'de kullanımdan kaldırılacak.

Anahtar Kelimeler:
MicrosoftInternet Explorer
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