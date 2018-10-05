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Interpol Başkanı Meng kayıp

Fransa'da, 29 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan Interpol Başkanı Hongwei Meng'in kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 15:14
Interpol Başkanı Meng kayıp

Fransa'da, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Hongwei Meng'den 29 Eylül'den bu yana haber alınamadığı ve kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Europe 1'de yer alan haberde, Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'ün Başkanı Meng'in kayıp olduğu ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haberde, Çinli Meng'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilirken, Meng'in eşinin bu konuda Fransız makamlarıyla iletişime geçtiği ve polise ifade verdiği bilgisi yer aldı.

Meng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

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InterpolMengHaber
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