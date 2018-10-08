INTERPOL Başkanı’nın neden kayıp olduğu ortaya çıktı

Interpol Genel Sekreterliği adına yapılan açıklamada, “Bugün, 7 Ekim’de, Fransa Lyon’da bulunan Interpol Genel Sekreterliği, Ming Hongvey’ın Interpol Başkanı olarak istifa kararını derhal işleme konulmak üzere aldı” ifadesine yer verildi. Açıklamada, Interpol kuralları gereği yeni başkan belirleninceye kadar, en yaşlı yürütme kurulu üyesi sıfatıyla Güney Koreli Kim Jong Yang’ın görevi devraldığı ve 18-21 Kasım’da Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak Genel Kurul’da yeni başkanın seçileceği kaydedildi.

Ming’ın kayıp olduğu önceki gün duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi’nde önemli görevler üstlenen Mıng’in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül’de Fransa’yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilmişti.

Bugün ise yapılan bir son dakika açıklamasında Ming’in neden kayıp olduğu ortaya çıktı… Çin İçişleri Bakanlığı bugün internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Ming’in rüşvet aldığına dair bir iddia olduğu ifade edildi. Görevinden istifa eden Ming hakkında, “Ming Hongvey’in rüşvet alıp rüşvet verdiği ve sık sık yasaları çiğnediğine dair iddialar üzerine soruşturma yapıldı. Soruşturmanın devam ettiğini doğrulayabiliriz” ifadesi kullanıldı.