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İntihar etmek için araçların üstüne atladı

Belarus'ta otoyolda araçların önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi sürücülerin manevralarıyla ölümden döndü.

28 Ekim 2021 Perşembe 13:01
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İntihar etmek için araçların üstüne atladı
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Belarus'un başkenti Minsk'te lüks aracıyla otoyolda aşırı hızla ilerleyen bir sürücünün peşine polis takıldı. Başlayan kovalamacadan sonra aracını otoyol kenarına park eden sürücü yolun ortasına geçti. Hızla ilerleyen araçların önüne atlayan şahıs, araç sürücülerinin manevralarıyla boşluğa atladı. Araçların önüne atlayan şahıs yol kenarına düşerek yaralandı. İntihar etmek isterken sürücünün dikkati ile kurtulan şahıs hastaneye sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Belarus İçişleri Bakanlığı sürücünün uyuşturucu kullandığı için polislerden kaçtığını belirterek daha sonra araçların önüne atlayarak intihar etmeyi amaçladığını aktardı. Hastanede tedavi altında bulunan şahsın tedavisine devam edildiği ifade edilirken hayati tehlikesinin de bulunmadığı belirtildi. Şahsın tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı ve ardından uyuşturucudan kurtulması için tedavi altına alınacağı duyuruldu.

Kaynak: İHA

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