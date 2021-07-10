İntikam almak için eski sevgilisinin arabasıyla 49 kırmızı ışıkta geçti

19 Ocak 2021'de çekilen fotoğrafta, Çin'in Vuhan kentindeki bir sokakta kırmızı ışıktaki trafiğin genel bir görüntüsü yer alıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde bir kadın, eski erkek arkadaşının arabasıyla 49 kırmızı ışıkta geçiş yaptıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, kadının trafik kurallarını iki günde 50 defa çiğnediğini söyledi. Kendisi 49 defa kırmızı ışıkta geçiş yaptı ve bir defa da hız sınırını ihlal etti.

Devlet kontrolündeki Global Times gazetesinin bildirdiğine göre yetkililer kadını gözaltına aldı.

Adı Lou olarak verilen kadın, arkadaşı Chen'den Audi marka aracı sahibi Qian'dan kiralamasını istemişti. Haberlerde davaya karışan kişilerin tam isimleri verilmedi.

Chen arabayı kiraladıktan sonra Zhu adında başka bir adama verdi.

Yerel polis tarafından durdurulup gözaltına alınmadan önce Zhu ve Lou birlikte 49 kırmızı ışıkta geçti.

Yerel haberlerde arabanın asıl sahibi Qian'la Lou'nun daha önceden ilişki yaşadıkları öne sürüldü. Haberlere göre Qian, başka bir kadın için ondan ayrılmıştı.

Davaya dahil olan tüm tarafları sorgulayan polis, Zhu'nun arkadaşı Chen'le konuşarak arabayı sahibi Qian'dan kiralamasını istediğini itiraf ettiğini söyledi.

İddialara göre intikam planını ayrılıklarından sonra Qian'a öfkelenen Lou yaptı.

Zhu ayrıca (bir başka sürpriz) itirafta bulundu. Buna göre, arabayı Lou'nun eski erkek arkadaşı Qian'dan alıp ona çok sayıda ceza yazdırması halinde Lou kendisiyle ilişki yaşayacağına söz vermiş.



