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İp cambazı gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı

Rusya'da gösteri yapan ip cambazı, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 22:26
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İp cambazı gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı
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Rusya'nın Tümen kentindeki sirkte talihsiz bir kaza yaşandı. Gösteri için sahneye çıkan iki ip cambazından biri, arkadaşını omuzlarının üstüne alarak ipin üstünde yürümeye başladı. İpin yarısına gelindiğinde ise arkadaşını omzunda taşıyan ip cambazı dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı. Yüzlerce seyircinin önünde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirirken, ip cambazının sağlık durumunun iyi olduğu ve sadece bacağının kırıldığı aktarıldı. Düşen ip cambazının arkadaşı ise başka bir iple platforma bağlı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldu.

Son Güncelleme: 26.12.2021 00:27
Anahtar Kelimeler:
Rusyaİp Cambazı
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