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iPhone 11 Pro’da güvenlik açığı!

Apple en yeni telefonlarından olan iPhone 11 Pro güvenlik açığı ile gündeme geldi. Kullanıcıların Apple forumlarındaki paylaşımlarına göre iPhone 11 Pro konum verilerini topluyor. Bu açık diğer iPhone 11 modelleri için de geçerli olabilir.

04 Aralık 2019 Çarşamba 12:07
iPhone 11 Pro’da güvenlik açığı!

Yayımlanan bir rapora göre, iPhone 11 Pro kullanıcıları belirli uygulamaların konum hizmetlerini devre dışı bıraktığında, telefon konum verilerini sürekli toplayarak iletmeye devam ediyor. Bunun da güvenlik riski oluşturabilecek bir davranış olduğu düşünülüyor.

Shiftdelete’de yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan güvenlik araştırmacısı Brian Krebs, iPhone 11 Pro'nun kullanıcı verilerini toplamak için periyodik olarak GPS modülüne ping gönderdiğini söyledi. Krebs, iOS 13.2.3 kurulu bir iPhone 11 Pro'nun, konum hizmetlerinin manuel olarak devre dışı bırakılmasına rağmen, belirli uygulamalar ve sistem hizmetleri için GPS verilerini toplamaya devam ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Apple'ın forumlarında diğer kullanıcıların da benzer şikayetlerde bulunduğu görüldü.

Apple ise konuyla ilgili herhangi bir endişe görmediklerini, iPhone'un tamamen tasarlandığı gibi çalıştığını söyledi. Ancak, şirket daha kapsamlı bir açıklama yapmadı. Görünen o ki, Konum Servisleri'nin devre dışı bırakıldığına bakılmaksızın, bazı sistem hizmetleri kullanıcının konumunu sorgulayabiliyor.

Şimdilik iPhone 11 Pro'nun GPS ping'lerinden kaçınmanın tek yolu Konum Servisleri'ni Ayarlar kısmından tamamen devre dışı bırakmak.

Anahtar Kelimeler:
IPhone 11 Pro’
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