iPhone 8 için 260 saat sıra bekledi!

YouTube blogger'ı Mazen Kourouche, yeni iPhone 8'i satın alan ilk kişilerden biri olmak için tam 11 gün Sydney'deki Apple mağazası önünde kamp yaptı. Fakat Kourouche, mevcut iPhone 7 Plus'ını kullanmaya devam edeceğini, iPhone 8'i ise annesine vereceğini açıkladı.

20 yaşındaki Apple hayranı Kourouche, 260 saatten fazla Avustralya'nın Sydney şehrinde bulunan Apple mağazası önünde bekledikten sonra iPhone 8'ine kavuştu.

Fakat Daily Mail Australia'ya konuşan Kourouche, telefonu kendisi için almadığını, annesine vereceğini söyledi.

iPhone'un 7 Plus modelini kullanmaya devam edeceğini söyleyen genç blogger, 3 Kasım'da satışa çıkması öngörülen iPhone X'te ‘gözü olduğunu' anlattı.

'SADECE MESAJ YOLLAMAK İÇİN KULLANACAK'

Kourouche, "Bu telefonu kullanmayacağım. 7 Plus'ımla devam edeceğim. Kullanmayacağım bir şeyi saklamamın bir anlamı yok. Bu yüzden muhtemelen anneme vereceğim. O da bana büyük ihtimalle böyle bir telefon istemediğini söyleyecek ve sadece mesaj yollamak için kullanacak" dedi.

'ANNEM DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR'

Öte yandan Kourouche, "Annem bunu yaptığım için deli olduğumu düşünüyor" diye konuştu.

Sıranın en başında olmasının geri dönüşünü alacağını ve YouTube kariyerini de bu sayede büyütebileceğini uman Kourouche, "Biri bana 50.000 dolar karşılığında sıramı verip vermeyeceğimi sormuştu. Böyle bir durum içinde kalmadan bilemem fakat ilk olmak bana 50.000 takipçi kazandırabilir ki bu da uzun vadede bana 50.000 dolar kazandırır" dedi.