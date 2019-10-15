Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

iPhone kullanıcılarına yeni WhatsApp güncellemesi!

WhatsApp yeni güncellemesini iPhone kullanıcılarına sundu. Yeni WhatsApp güncellemesi ile iPhone'lara birçok yeni özellik sunuldu. En dikkat çeken özellik ise sesli mesajların artık bildirim çubuğunda oynatılabilecek.

15 Ekim 2019 Salı 10:11
iPhone kullanıcılarına yeni WhatsApp güncellemesi!

WhatsApp birçok özelliği kullanıcılarına sunmadan bölgesel olarak testler gerçekleştiriyor. Bugün ise yeni özelliklerini tüm iPhone kullanıcılarına gelen güncelleme ile sundu. Önemli özellikler artık iPhone kullanıcıları için kullanımda.

SESLİ MESAJLAR BİLDİRİM ÇUBUĞUNDAN OYNATILABİLECEK

En önemli değişiklik sesli mesajların, direkt olarak bildirim çubuğu üzerinden oynatılabilmesi oldu. Kullanıcılar artık bildirim çubuğundan, mesajlara girmeden sesli mesajları dinleyebilecek. Ayrıca, kameradaki yazı tipi stillerini de T simgesine dokunarak değiştirilebilecek.

MEMOJİ ÖZELLİĞİ İÇİN GÜZEL HABER

iOS için WhatsApp'ın yeni güncellemesi, kullanıcıların sohbetlerinde medyayı hızla düzenlemelerine ve geri göndermelerine de olanak sağlıyor. Memoji özelliği için de güzel bir haber geldi. Artık iPhone'unuzda oluşturduğunuz Memoji'leri mesajlaşma sırasında, emoji klavyesinden çıkartma olarak gönderebileceksiniz.

banner22
Anahtar Kelimeler:
IPhone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finlandiya’daki Türk büyükelçiliğine saldırı
Finlandiya’daki Türk büyükelçiliğine saldırı
Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi
Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi
BM'den 'Libya'da savaş suçlarını durdurun çağrısı'
BM'den 'Libya'da savaş suçlarını durdurun çağrısı'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim