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iPhone polis memurunun hayatını kurtardı

Tayland’da bir polis memuru girdiği çatışmada vuruldu. Kurşunun iPhone’una isabet etmesi sayesnde yara almadan kurtuldu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:24
iPhone polis memurunun hayatını kurtardı

Tayland’da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Ülkenin Pattaya kentinde görev yapan Powaret Banjong isimli polis, restoranda bir çete liderleriyle çatıştı.   

Banjong, gittiği restoranda bir çete liderinin doğum günü kutlamasında tartışma çıktı. Masadaki kadını öldürmekle tehdit eden çete liderine karşı yan masadaki Banjong ve polis arkadaşları olaya müdahale etti bunun üzerine çete lideri polise iki el ateş etti.. 

Çete lideri tarafından vurulan Banjong, iPhone’u sayesinde hayatta kaldı. Zira Banjong’a isabet eden kurşun cebindeki iPhone’una isabet etti.  

OMZUNDAN VURULDU

Telefonuna isabet eden kurşun sayesidne hayati bir yara almaktan kurtulan polis memurunun omzuna da bir kurşun isabet etti.  

Polis teşkilatından yapılan açıklamada Banjong’un kısa sürede taburcu olacağı bilgisine yer verildi.  

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Anahtar Kelimeler:
IPhoneTaylandçatışmaKurşunAppleHaber
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