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İptal edilen rezervasyon ücreti nasıl geri alınır?

Ücretsiz iptal seçeneği olmayan bir otel rezervasyonu yaptırdınız, kredi kartınızdan ödeme alındı ancak rezervasyonu bir sebepten iptal etmek istiyorsunuz; paranızı nasıl geri alırsınız? Eski bir otel çalışanı, bu konuda size yardımcı olabilecek bir bilgi paylaşmış.

17 Nisan 2022 Pazar 16:55
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İptal edilen rezervasyon ücreti nasıl geri alınır?

İşte o paylaşım:

Bir zamanlar otelciydim. türkiye'de iptal edilemez, geri iade edilmez olarak yaptırdığınız rezervasyonları kullanmazsanız (bkz: no show) ve rezervasyon yapılan otel, kredi kartından ödeme almışsa kredi kartının ait olduğu bankaya kullanım itirazı yapıp paranızı geri alabilirsiniz.

Bu tür durumlarda bankalar, otellerden konaklama esnasında doldurulan kayıt formunu isterler, kullanım olmadığı için de parayı iade ederler. promosyon, iptal edilemez rezervasyon veya indirim dinlemezler.

ancak, kredi kartınızdan ödemenin direkt olarak otel tarafından alınması gerek. ödeme olarak bazı online acenteler müşterilerinden ödemeyi alıp, komisyonu düşülecek şekilde otele bir sanal kredi kartı tanımlarlar ya da cari olarak çalışıp ödemeyi sonra yaparlar. bu tür durumlarda muhatap acente olduğundan, bu konu ile ilgili bir acente çalışanından bilgi almak doğru olur.

yine de ödeme direkt otel tarafından alınmışsa prosedür yukarıda anlattığım gibidir. en azından kasım 2019'a kadar öyleydi.

Son Güncelleme: 17.04.2022 16:58
Anahtar Kelimeler:
Rezervasyon
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