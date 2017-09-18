Irak Federal Mahkemesi, IKBY referandumunu durdurdu

Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu durdurma kararı aldı.
DURDURMA KARARI
Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu durdurma kararı aldı. IKBY'nin Irak Federal Mahkemesi'nin kararını tanımaması bekleniyor.
BARZANI "ERTELENMEYECEK" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
IKBY lideri Mesud Barzani, uluslararası tepkilere rağmen referandumun ertelenmesine karşılık 'iyi bir teklif' yapılmadığını gerekçe göstererek, referandumun ertelenmeyeceğini açıklamıştı.