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Irak'ın güneyindeki hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi

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Irak'ın güneyinde koronavirüs hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Daha önce yaşamını yitirenlerin 64 olarak açıklandığı yangında, ölü sayısı 28 artarak 92'ye yükseldiği bildirildi.

13 Temmuz 2021 Salı 18:48
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Irak'ın güneyindeki hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde büyük bir yangın çıkmış ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Daha önce ölü sayısının 64, yaralı sayısının da 50 olduğu aktarılmıştı.

ÖLÜ SAYISI 92'YE YÜKSELDİ

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 28 kişi daha hayatını kaybetti. Son ölümlerle birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 92'ye çıktı.

DAHA ÖNCE BAŞKA BİR HASTANEDE 82 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da daha önce Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıkmıştı. Burada da 82 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak'ın güneyindeki hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi

Son Güncelleme: 13.07.2021 18:54
Anahtar Kelimeler:
IrakHastaneYangın
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