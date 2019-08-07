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Irak'ın Musul kentinde "ortak güç" kuruldu

Irak'ta Haşdi Şabi'nin Musul'a bağlı Sehil Ninova bölgesinden çekilme kararına direnmesi üzerine bölgede milis gücünün yanı sıra polis ve askerlerin de yer aldığı "ortak güvenlik gücü" kuruldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:10
Irak'ın Musul kentinde "ortak güç" kuruldu

Irak'ta Haşdi Şabi'nin Musul'a bağlı Sehil Ninova bölgesinden çekilme kararına direnmesi üzerine bölgede milis gücünün yanı sıra polis ve askerlerin de yer aldığı "ortak güvenlik gücü" kuruldu.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad, dün Musul'da düzenlediği basın toplantısında, "Sehil Ninova'da güvenlik, Haşdi Şabi 30'uncu Tugayı, yerel polis ve ordudan müteşekkil ortak güç tarafından sağlanacak." dedi.

Feyyad, Sehil Ninova'daki askeri kontrol noktalarında da ortak gücün görev yapacağını söyledi.

Haşdi Şabi, 30'uncu Tugay'ın Sehil Ninova'dan çekilmeyi kabul etmemesi ve buna tepki göstermek için dün Musul ve Erbil arasındaki kara yolunu trafiğe kapatmıştı.

Bu gelişmenin üzerine Feyyad'ın yanı sıra Irak Ortak Operasyonları Komutanı Abdulemir Yarullah ve Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi bugün Musul'a giderek bir dizi toplantı gerçekleştirdi. 

TUGAYIN BAŞINDAKİ KİŞİ ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

Sehil Ninova'daki çoğu Şebek ve Ezidilerden oluşan Haşdi Şabi 30'uncu Tugayı'nın başında, insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklar gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesine aldığı Musullu Şebek asıllı Vaad Kaddo bulunuyor.

Haşdi Şabi tugayı mensupları dün, bürolarının kapatılması ve kontrol noktalarının kaldırılmasını protesto etmek amacıyla Musul'da gösteri düzenlemişti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'ye bağlı büroların tüm vilayetlerde kapandığını ancak teşkilatların birleştirilmesi için 2 aylık bir ek süreye ihtiyaç olduğunu belirtmişti. 

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Temmuz'da yayımladığı kararnamede, Haşdi Şabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların en geç 31 Temmuz'a kadar kapatılması talimatı vermişti.

HAŞDİ ŞABİ'NİN KURULUŞ SÜRECİ 

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından, Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin fetvası üzerine kurulan Haşdi Şabi, Iraklı çeşitli Şii milis güçlerinden oluşuyor. 

Haşdi Şabi içerisinde az sayıda Sünni Arap ve Hristiyan gruplar da bulunuyor. Milis sayısının 120 binden fazla olduğu iddia edilen Haşdi Şabi bünyesindeki grupların büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor. Bu yapıdaki bazı grupların finansmanının da İran tarafından sağlandığı iddialar arasında yer alıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
IrakHaşdi Şabi
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