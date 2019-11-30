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Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

 Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde gösteriler sırasında ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, 160 kişinin de yaralandığı bildirildi.

30 Kasım 2019 Cumartesi 12:18
Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Zikar Sağlık İdaresi'nden adını vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine verdiği bilgide, cuma günkü protestolar sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullandığını ve 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkili, yaralanan 160 kişiden bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği, dün tüm taraflara sükunet çağrısı yaparak, "yeni katliam" uyarısında bulunmuştu.

Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasından dolayı perşembe gününden bu yana 47 protestocunun hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

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Irak
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