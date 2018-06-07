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Irak Suriye'de DEAŞ mevzisini vurdu

Irak Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait bir mevziyi vurduğu bildirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:20
Irak Suriye'de DEAŞ mevzisini vurdu

Irak Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait bir mevziyi vurduğu bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Emniyet Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan ve Genel Kurmay Başkanı Haydar el-İbadi'nin talimatı doğrultusunda savaş uçaklarının, Deyrizor kentinin Hecin beldesinde DEAŞ'a ait mevziyi bombaladığı kaydedildi.

Irak savaş uçakları, daha önce de birçok kez Hecin beldesinde terör örgütü DEAŞ mevzilerini hedef almıştı.

Başbakan İbadi, geçen nisan ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin, Suriye'deki DEAŞ militanlarının, sınırdan düzenlediği saldırıları engellemek için gerekli her türlü tedbiri alacağını duyurmuştu.

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