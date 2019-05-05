Irak'ta 100 Bin Çocuk Temiz İçme Suyundan Yoksun

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Irak'ın güneyindeki 100 bin çocuk ile ailelerinin, şiddetli yağışların meydana getirdiği sel felaketi nedeniyle ivedi bir şekilde temiz içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Lasiko, UNICEF'in selzede çocuklara ve ailelerine temiz içme suyu, arıtma cihazları ve hijyen kitlerini ulaştırmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Irak'ta bu yıl, artan yağışlar ve sel nedeniyle Dicle Nehri'ndeki su seviyesinde yükselme meydana geldi. Nehrin geçtiği Irak'ın güney vilayetleri Meysan, Basra, Vasıt ve Zikar'a bağlı birçok kıyı köyü, yerleşim alanı ve tarım arazisi su altında kaldı.