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Irak'ta 100 Bin Çocuk Temiz İçme Suyundan Yoksun

05 Mayıs 2019 Pazar 15:58
Irak'ta 100 Bin Çocuk Temiz İçme Suyundan Yoksun
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Irak'ın güneyindeki 100 bin çocuk ile ailelerinin, şiddetli yağışların meydana getirdiği sel felaketi nedeniyle ivedi bir şekilde temiz içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

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UNICEF Irak Temsilcisi Hamdiye Lasiko, yayımladığı yazılı açıklamada, şiddetli yağışlar ve İran'dan gelen sel nedeniyle ülkenin güneyindeki Meysan vilayetinde bulunan 100 bin çocuk ve ailelerinin temiz içme suyundan yoksun olduğunu ifade etti.

Lasiko, UNICEF'in selzede çocuklara ve ailelerine temiz içme suyu, arıtma cihazları ve hijyen kitlerini ulaştırmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Irak'ta bu yıl, artan yağışlar ve sel nedeniyle Dicle Nehri'ndeki su seviyesinde yükselme meydana geldi. Nehrin geçtiği Irak'ın güney vilayetleri Meysan, Basra, Vasıt ve Zikar'a bağlı birçok kıyı köyü, yerleşim alanı ve tarım arazisi su altında kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Irak
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