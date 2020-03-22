Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece Irak genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 20'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, ülkede yeni tespit edilen 20 pozitif vakayla beraber toplam vaka sayısının da 233'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürerken, sağlık ve güvenlik birimleri dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları da resmi tatil edilmişti.

ERİTRE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Afrika ülkelerinden Eritre'de ilk yeni tip Koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

Eritre Sağlık Bakanı Yemane Meskel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Norveç'ten Asmara Uluslararası Havalimanına gelen 39 yaşındaki bir Eritre vatandaşının yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Meskel, vatandaşının karantinaya alındığını ve tedavi gördüğünü kaydetti.

Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla Koronavirüs vakası görülürken, bunlardan 25'i ölümle sonuçlandı.