Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yapmakla suçlanıyorlar
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yapmakla...
Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi tutuklandı
Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi...
Lefkoşa'da sapıklık!
Lefkoşa'da sapıklık!
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
banner107

Irak'ta seçimleri Sadr kazandı

Irak'ta kesin olmayan sonuçlara göre; seçimi Şii din adamı Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu kazandı. Sadr Grubu'nun 73 sandalye elde ettiği seçimlere katılım yüzde 41'de kaldı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 22:58
0 Okunma
Irak'ta seçimleri Sadr kazandı
banner108

Irak resmi ajansında yer alan habere göre, nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.

MALİKİ'NİN PARTİSİ 3. OLDU

Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi. Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.

EN DÜŞÜK KATILIMLI SEÇİM

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı. Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres: "Afganistan'a yardım etmezsek tüm dünya bedel öder"
Guterres: "Afganistan'a yardım etmezsek tüm dünya bedel öder"
Covid-19 hapı için önemli gelişme: FDA’ya başvuru yapıldı
Covid-19 hapı için önemli gelişme: FDA’ya başvuru yapıldı
Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı
Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim