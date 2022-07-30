Irak'ta siyasi kriz büyüyor!

Iraklı güçler, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge kapısındaki beton bariyerleri aşıp içeri girmeye çalışan Sadr destekçilerine karşı ses bombasıyla karşılık verdi.

Müdahale sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Dört kişini durumunun ağır olduğu belirtildi.

rak Sağlık Bakanlığı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaptığı protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gösterilerde yaralanan 60 kişinin Bağdat’taki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.

Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani’yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran’a karşı sloganlar atmıştı.