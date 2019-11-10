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Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

10 Kasım 2019 Pazar 18:10
Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

 Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, 301 gösterici hayatını kaybetti, 15 bin gösterici de yaralandı.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 301'e, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edildi. 

Uluslararası Af Örgütü, Iraklı yetkililere göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
IrakProtestolarGöstericiHaber
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