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Irak'tan ABD'nin Kerkük'e konuşlandırıldığı iddiasına yalanlama

Irak yönetimi, ABD'ye ait askeri güçlerin Kerkük'e konuşlandırıldığı iddialarını yalanladı...

30 Kasım 2017 Perşembe 11:27
Irak'tan ABD'nin Kerkük'e konuşlandırıldığı iddiasına yalanlama
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Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı medya organları, Kürdistan bölgesindeki (IKBY) kaynaklardan Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait güçlerin Kerkük'e hareket ettiği haberini yayınladı. Bu tür haberler tamamen asılsızdır." denildi.

Açıklamada, Kerkük ya da Irak'ın başka bir yerinde koalisyon güçlerinde hiçbir artışın olmadığı belirtilerek, "Arazi kontrolü yabancı güçlerin yetkisinde değil ki buna ne sayıları ne de güçleri yeter." ifadesine yer verildi.

"Kerkük'ün güvenliği Irak'ın mili meselesidir ve bu, federal güçlerle Kerkük polisinin kontrolündedir." denilen açıklamada, koalisyon güçlerinin görevinin eğitim, danışmanlk ve lojistik destekle sınırlı olduğu kaydedildi.

Irak meclisindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük milletvekili Muhammed Osman, Kerkük'e Kürt güçlerin de yer alacağı ABD'nin öncülüğünde ortak operasyonlar komutanlığının kurulacağını ileri sürmüştü.

Ortak operasyonlar komutanlığının kurulması için ilk adımın atıldığını söyleyen Osman, ABD'li güçlerin Kerkük'ün güneyinde yer alan K1 Askeri Üssü'nde konuşlanmaya başladığını iddia etmişti.

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