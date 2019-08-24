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Irak’ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesindeki terörist temizliği devam ediyor. Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde yeni bir harekat başlattı. Pençe-3 Harekatı’nda hedef, Sinat-Haftanin bölgesindeki terör hedefleri.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58
Irak’ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. 27 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı ve 12 Temmuz’da başlatılan Pençe-2 Harekatı’na ilave olarak 23 Ağustos’ta yeni bir harekat başlatıldığı duyuruldu. Harekata Pençe-3 adı verildi.

Operasyonun sınır güvenliğinin sağlanması için Irak’ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınıkları imha etmek maksadıyla icra edildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonun Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, Silahlı insansız hava araçları ve Fırtına obüsleri tarafından desteklendiği vurgulandı.
Pençe-3 harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

TRT/

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Anahtar Kelimeler:
IrakPençe-3 Operasyonu
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