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Iraklı 355 sığınmacı, Suriye'den ülkesine getirildi

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle Suriye'nin Haseke vilayetine sığınan Iraklı 355 sığınmacı, 4 yıl aradan sonra ülkelerine döndü. 

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:13
Iraklı 355 sığınmacı, Suriye'den ülkesine getirildi

Irak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Taşıma Şirketi Genel Müdürü Yakub Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki el-Hılul Çadır Kampı'nda yaşam mücadelesi veren 355 Iraklı sığınmacının, iki ülke arasındaki kara sınır kapısı üzerinden Musul'a getirildiğini ifade etti. 

Salim, Musul'a otobüslerle getirilen sığınmacıların vilayetin güneyindeki Hammam el-Alil kasabasında yer alan sığınmacı merkezine sevk edildiklerini söyledi. 

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014 tarihinde Musul'u ele geçirmesinden sonra birçok Iraklı canını kurtarmak için, Suriye'deki sınır bölgelere sığınmak zorunda kalmıştı. 

Irak hükümeti tarafından geçen Mart ayında yayımlanan verilere göre, 7 vilayette toplamda 5 buçuk milyon sivil iç göçmen statüsüne düşmüş, sadece bu sayının 3 milyon 100 bini kurtarılan bölgelerdeki evlerine dönebilmişti. 

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren Iraklılar, evlerinin kullanılamaz halde olması nedeniyle bölgelerine dönemiyor.

Irak Planlama Bakanı Selman el-Cumeyli, geçen çarşamba günü, DEAŞ ile yaşanan çatışmalar nedeniyle 3 yılda 150 binden fazla konutun yıkıldığını açıklamıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
IrakSığınmacılarSuriyeHaber
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