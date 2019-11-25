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Irak’ta 13 televizyon ve radyo kanalına ait ofisler kapatıldı

Irak Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu, “mesleki çalışma kurallarını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 8 uydu kanalı ile 5 radyonun ofislerinin kapatılmasına karar verdi, 5 uydu kanalına da uyarı gönderdi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 11:46
Irak’ta 13 televizyon ve radyo kanalına ait ofisler kapatıldı

Komisyon Yönetim Kurulunun perşembe günkü toplantısında, aralarında Suudi Arabistan merkezli El- Hades, Lübnan merkezli Anb ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden yayın yapan NRT Televizyonu, Dicle, Eş-Şarkiyye, El-Felluce, Er-Raşid ve “Burası Bağdat” televizyon kanallarının ofislerinin 3 ay süreliğine kapatılmasına karar verdi.

Komisyon ayrıca, ABD merkezli “El-Hurra Irak” ve “Sava” radyoları ile yerel “Radyo en-Nas”, “Bugün” ve “Nava” radyolarının ofislerinin kapatılmasını da kararlaştırdı.

Irak’ta Basın Özgürlüğünü Savunma Cemiyeti, komisyonun bu kararını “dikta davranışı” şeklinde niteleyerek yapılanlardan büyük endişe duyulduğunu açıkladı.
Cemiyet yayınladığı açıklamasında söz konusu kararların basın ve iletişimi garanti altına alan anayasa ve kanunlara aykırı olduğu vurgulandı.

Cemiyet Irak Parlamentosundan, Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu üyelerinin bu basın kuruluşlarına yönelik keyfi davranışla ilgili sorgulanması çağrısında bulunuldu.
Ayrıca cemiyet, bakanlar kurulundan bu kararların iptalini ve “ağızları susturan kararlar” çıkarılmasının sona erdirilmesini istedi

(BRT/AA)

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Irak
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